Fiamme in casa di una donna anziana

Un incendio è avvenuto questo pomeriggio in corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'arco dei Martiri. Per cause accidentali una lampada ha preso fuoco nell'abitazione dove vive un'anziana signora.Le fiamme si sono sviluppate in alcune stanze della casa, sprigionando del fumo.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione.Scampato il pericolo, l'anziana donna è stata portata in ospedale per precauzione con l'ambulanza del 118, per controlli.