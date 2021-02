Federicus non si farà, Fortis Murgia studia un altro evento

Nemmeno quest'anno si terrà il grande evento "Federicus" con la formula dei grandi cortei e dei bagni di folla nel centro storico. A causa della pandemia la nona edizione della festa medievale era saltata già l'anno scorso mentre quest'anno la Fortis Murgia non ha nemmeno iniziato l'organizzazione. E' impensabile con uno stato di emergenza che termina ad aprile (salvo ulteriori proroghe) e delle regole che impediscono qualsiasi tipo di manifestazione.Per questa ragione la Fortis Murgia sta pensando a un evento di dimensioni più ridotte da tenere nel 2021, se e quando la situazione lo permetterà. Ma anche in questo caso bisogna attendere l'evoluzione degli eventi e l'avanzamento del piano vaccinale.Nelle precedenti otto edizioni Federicus ha dato un grande contributo alla promozione della città di Altamura e ha richiamato folle di visitatori, con indubbi benefici per l'economia locale (esercenti, accoglienza, ristorazione, ecc.).Insomma bisogna attendere tempi migliori. Per il momento l'imperatore dovrà continuare ad aspettare e lo stesso deve fare la città di Altamura, impaziente - come tutta l'Italia - di poter ritornare alla normalità e di rilanciarsi.