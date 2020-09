FAL, treni sostituiti con bus su tratta Matera sud - Altamura

"Per sopravvenuti problemi tecnici fino a contrario avviso, i treni sulla tratta ferroviaria Matera Sud / Altamura e viceversa saranno soppressi e sostituiti con autobus". Questo l'avviso diramato questa mattina dalle Ferrovie Appulo Lucane.L'azienda, scusandosi per i disagi, comunicherà la riattivazione del servizio ferroviario quando saranno risolti i problemi tecnici di cui non sono stati forniti altri particolari.Aggiorneremo la notizia quando saranno diramati ulteriori avvisi.