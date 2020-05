Emergenza economica, saracinesche giù e chiavi consegnate

La crisi attanaglia tante piccole imprese, negozi e attività artigianali. Le "partite Iva" continuano a consegnare le chiavi. Nella settimana scorsa lo hanno fatto al Comune . Iniziative certamente simboliche, con l'obiettivo di tenere elevata l'attenzione sui loro problemi.Anche la Lega raccoglie le chiavi, simbolo di malcontento e di serie difficoltà economiche. Alcune attività le hanno consegnate nelle mani di Lillino Colonna, segretario cittadino del partito di Salvini. Così come è avvenuto in altri Comuni della provincia di Bari, per iniziativa del segretario provinciale Rossano Sasso."I commercianti, le attività economiche e le partite Iva - dice Colonna - chiedono maggiore attenzione. Non lavorano da due mesi mentre i costi si accumulano e diventano debiti"."Trasformeremo in atti parlamentari tutte le proposte che ci sono pervenute in questi giorni e daremo battaglia giorno e notte per ottenere il risultato migliore possibile per questi settori", afferma Sasso.