Elicottero precipitato ad Apricena, proclamato lutto regionale

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con decreto ha proclamato il lutto regionale per le sette vittime dell'incidente in elicottero avvenuto sabato nei pressi di Apricena, in provincia di Foggia, disponendo l'esposizione della bandiera della Regione Puglia a mezz'asta su tutte le sedi istituzionali. Il lutto regionale è proclamato sull'intero territorio regionale nelle giornate delle celebrazioni delle esequie delle vittime.Si tratta di un atto prevalentemente simbolico ma anche con implicazioni pratiche, come la sospensione delle iniziative pubbliche della Regione. La seduta del Consiglio regionale in programma domani è rinviata a mercoledì.L'elicottero precipitato stava effettuando un volo di linea, per trasporto passeggeri, tra le isole Tremiti e Foggia. Decollato alle 9.10 dall'isola di San Domino, alle ore 9.27 si sono persi i contatti. Poco dopo la torre di controllo di Brindisi ha dato l'allarme. L'elicottero è precipitato in territorio di Apricena per cause tutte da accertare. Le condizioni climatiche erano avverse ma non sarebbe questa la causa poiché i piloti sono ritenuti esperti, inoltre non è stato richiesto aiuto alla torre di controllo né è stata lanciata una richiesta di soccorso. Tutte le ipotesi sono da verificare.Sui corpi del pilota Luigi Ippolito e del co-pilota Andrea Nardelli sarà effettuata l'autopsia. Per le salme delle altre cinque vittime la Procura ha già dato il nulla osta per la restituzione alle famiglie. Domani mattina, a San Severo, si terranno i funerali di Maurizio De Girolamo, 64 anni, medico del 118 delle isole Tremiti e del pronto soccorso di San Severo. Il rito funebre sarà officiato nella Cattedrale Santa Maria Assunta. Indetto il lutto cittadino dal sindaco Francesco Miglio per la durata della celebrazione, prevista con inizio alle ore 10.30. Sono sospese le manifestazioni pubbliche previste nella giornata di domani ed è disposto un minuto di silenzio nelle scuole. Le salme della famiglia slovena, che era in vacanza in Puglia, saranno rimpatriate tramite il consolato.