Elezioni politiche, i commenti sul voto ad Altamura

Le elezioni politiche hanno decretato vincitori e vinti. Il centrodestra è solida maggioranza nel nuovo Parlamento. Anche ad Altamura (e nei collegi del territorio) ha vinto il centrodestra con l'elezione di Rossano Sasso alla Camera dei deputati e di Francesco Paolo Sisto al Senato. La prima forza politica ad Altamura è il Movimento 5 stelle con quasi il 30 per cento. Si registrano alcuni commenti post-voto che riportiamo a seguire.Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto nella mia Altamura, e nei Paesi murgiani, dove il Movimento 5 stelle è primo partito, con quasi il 30% dei voti. Non solo: il MoVimento 5 Stelle ha registrato un risultato straordinario in tutta la Puglia, dove risulta essere il primo partito. Abbiamo fatto un grande lavoro in queste settimane con candidati, attivisti e tanti cittadini che ci hanno seguito ed aiutato. I cittadini pugliesi hanno risposto in maniera positiva, dando fiducia al progetto del Movimento e al presidente Conte. Adesso si riparte, con ancor più determinazione, per ripagare questa fiducia e portare avanti il programma che i cittadini ci chiedono di realizzare.È stata una campagna elettorale inattesa, breve, intensa e a tratti sofferta. Abbiamo lavorato pancia a terra 15 ore al giorno per più di tre settimane, incontrando i cittadini, gli anziani, i giovani, gli imprenditori, le associazioni di categoria e soprattutto le periferie e i residenti del borgo antico. Abbiamo dovuto spiegare ai tanti giovani disillusi l'importanza della fiducia data a Forza Italia. Siamo determinanti nello scacchiere politico locale e saremo capaci di essere il motore trainante della futura coalizione.Siamo il baricentro moderato che sarà baluardo di credibilità e affidabilità. Un risultato straordinario che ci rende orgogliosi e che premia tutta la squadra di Forza Italia Altamura e Forza Italia Giovani Altamura. Un grazie particolare a tutti i militanti, i volontari e alle sentinelle azzurre della libertà che hanno deciso di portare le idee, i valori e la bandiera di Forza Italia in tutti i quartieri di Altamura. Partiamo da questa prima mattonella e da basi solide, per dare vita ad un cantiere che possa rappresentare l'Altamura che lavora e produce, l'Altamura di buonsenso e di buona volontà, l'Altamura seria concreta e perbene.