Elezioni europee: bassa affluenza ad Altamura

Bassa affluenza ad Altamura alle elezioni europee. Su un corpo elettorale di 56.668 elettori, ha votato il 36,24 per cento degli aventi diritto. La partecipazione al voto è stata più bassa rispetto a cinque anni fa (41,47%). Se si vuole andare a 10 anni fa, nel 2014 l'affluenza fu del 50,1%.In Italia la media è stata del 49,6%, quindi è stata bassa a livello nazionale. Va detto, inoltre, che l'affluenza è stata più alta nei Comuni dove si votata per le Amministrative e in Piemonte dove si è votato per le Regionali.