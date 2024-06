Si vota oggi e domani per le elezioni europee, ad Altamura 60 seggi

Oggi e domani si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. L'Italia elegge 76 membri del Parlamento, eletti con sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 4%; l'intero territorio nazionale è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali, ciascuna delle quali elegge un determinato numero di parlamentari. Altamura fa parte della IV circoscrizione (Italia Meridionale), che comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La circoscrizione meridionale esprime 18 deputati.Possono votare i cittadini italiani o dell'Unione Europea con residenza legale in Italia, che abbiano compiuto il 18 anno di età. Il voto si esprime selezionando una sola lista tra quelle partecipanti alla competizione elettorale, con la possibilità di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze tra i candidati appartenenti alla lista prescelta. Qualora si esprimano due o tre preferenze, i candidati prescelti dovranno essere di sesso diverso.Ad Altamura sono 60 le sezioni elettorali. I seggi si aprono oggi alle ore 15 e restano aperti fino alle ore 23; domani 9 giugno urne aperte dalle 7 alle 23. Come di consueto, ai seggi occorre presentarsi muniti di carta di identità e di tessera elettorale. Per coloro che hanno necessità di rinnovare i documenti, senza necessità di appuntamento, lo sportello delle carte di identità e lo sportello dell'ufficio elettorale adibito al rilascio/rinnovo delle tessere elettorali, sono aperti in questi orari:- sabato 8 giugno, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 23:00;- domenica 9 giugno, dalle 7.00 alle 23.00