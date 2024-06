Domenica di voto per le Europee, ad Altamura finora bassa affluenza

Secondo giorno di voto per le elezioni europee. Ieri ad Altamura, dalle 15 alle 23, l'affluenza è stata bassa: solo il 9,85% degli aventi diritto si è presentato alle urne.Alle 7 si sono riaperte le 60 sezioni elettorali. Oggi si vota sino alle ore 23. Come di consueto, ai seggi occorre presentarsi muniti di carta di identità e di tessera elettorale. Per coloro che hanno necessità di rinnovare i documenti, senza necessità di appuntamento, lo sportello delle carte di identità e lo sportello dell'ufficio elettorale adibito al rilascio/rinnovo delle tessere elettorali, sono aperti per tutta la giornata elettorale.Subito dopo ci sarà lo spoglio.