Elezioni: entro sabato presentazione delle liste

Il 14 e il 15 maggio Altamura rinnova il consiglio comunale ed elegge il nuovo sindaco. I votanti sono 57.744, suddivisi in 60 sezioni. A differenza delle precedenti consultazioni, i seggi della IV Novembre saranno allestiti all'istituto Viti Maino per la nota chiusura dell'edificio in viale Martiri.Sono giorni frenetici per le liste e per le coalizioni. Il numero di liste si è un po' ridotto rispetto agli annunci delle scorse settimane ma molto probabilmente saranno quasi 20. I presentatori delle liste dovranno depositarle secondo questo calendario: dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di venerdì 14 aprile e dalle ore 8,00 alle 12,00 di sabato 15 aprile.Anche se il consiglio è stato sciolto in anticipo, Altamura va al voto a scadenza naturale perché le precedenti elezioni, vinte da Rosa Melodia e dal centrosinistra, si sono tenute nel 2018.In Puglia si vota in 51 Comuni per un totale di popolazione di 701.888 residenti e di 641.628 elettori.. Nella Città metropolitana si vota in 9 Comuni (nell'elenco l'indicazione se i Comuni hanno popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti; il numero dei residenti registrati all'ultimo censimento; le sezioni; il numero di elettori);ALTAMURA - SUP - Pop. 69.855 - Sez. 60 - El. 57.744MONOPOLI - SUP - Pop. 48.078 - Sez. 52 - El. 44.945MOLA DI BARI - SUP - Pop. 24.625 - Sez. 28 - El. 26.139ACQUAVIVA DELLE FONTI - SUP - Pop. 20.087 - Sez. 20 - El. 17.847CASAMASSIMA - SUP - Pop. 19.404 - Sez. 16 - El. 17.024NOCI - SUP - Pop. 18.444 - Sez. 17 - El. 17.331VALENZANO - SUP - Pop. 17.457 - Sez. 22 - El. 16.385TORITTO - INF - Pop. 8.061 - Sez. 10 El. 7.889POGGIORSINI - INF - Pop. 1.291 - Sez. 2 - El. 1.188Totale Comuni: 9 - Totale popolazione 227.302 Totale sezioni 227 - Totale elettori 206.492