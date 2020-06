Discariche abusive, multati quattro inquinatori

Quattro persone sono state multate ad Altamura dai carabinieri forestali della stazione di "Murgia Alta" in attività di controllo per contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e delle discariche abusive.In contrada Bersaglio i militari hanno sanzionato un cittadino mentre nascondeva, in un terreno agricolo, con l'ausilio di una pala meccanica, de rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali derivanti da demolizioni edili.Analogamente, in località "Lo stabilimento", sempre alla periferia di Altamura, nei pressi di una stradina che conduce in terreni coltivati, i militari hanno accertato l'abbandono al suolo di un ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale plastico, arredi e rifiuti urbani. Grazie alla presenza di alcuni documenti tra i rifiuti, i militari sono risaliti agli autori materiali dell'illecito, potendo così elevare una sanzione amministrativa a loro carico.Le sanzioni elevate ammontano a un totale di 1800 euro.(Foto di archivio)