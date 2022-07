Disavventura a lieto fine per un giovane automobilista

Disavventura a lieto fine per il giovane conducente di una Audi che questa mattina si è ritrovato in pericolo. Durante una pioggia molto intensa, il tratto extraurbano di prolungamento di via Pietro Colletta, ad un km dalla città, si è trasformato letteralmente in un torrente. In quel tratto, infatti, la strada è in forte pendenza. Inoltre proprio in quei momenti la precipitazione era particolarmente forte.L'auto si è ritrovata bloccata dall'acqua che era alta circa mezzo metro.Tempestivo l'intervento della Protezione civile che ha soccorso il conducente, portandolo in sicurezza.Via Pietro Colletta, soprattutto nella parte extraurbana all'altezza del ponticello, è un tratto particolarmente a rischio quando le portate d'acqua sono improvvisamente intense e tali da sommergere la strada. Non a caso si conserva il vecchio toponimo "la via del lago", ad indicare appunto una strada in forte pendenza. Di recente è stata aggiunta anche della segnaletica per indicare il pericolo."La zona è in forte pendenza e si era creato un notevole flusso d'acqua - ha commentato il responsabile della Protezione civile di Altamura, il commissario di Polizia locale Angelo Tragni -. Non appena è pervenuta segnalazione ci si è portati nella zona per immediato soccorso e grazie alla tempestività del gruppo comunale volontari di protezione civile l'intervento ha avuto esito positivo".