Dal 18 maggio riaprono saloni estetici e parrucchieri

Ordinanza del presidente della Regione Puglia Per riapertura estetisti, acconciatori, saloni bellezza

Dal 18 maggio in Puglia potranno riaprire i saloni di estetisti, parrucchieri, barbieri. Un'ordinanza della Regione regola le modalità, con le cautele e le precauzioni necessarie sul distanziamento sociale.L'ordinanza 226, in materia di attività dei centri estetici, di bellezza, inclusi i saloni di acconciatura, ha efficacia per ora dal 18 maggio sino all'1 giugno, ovviamente potrà essere prorogata.Il provvedimento è arrivato al termine dell'incontro con i rappresentanti pugliesi di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza, al quale ha partecipato anche l'esperto Pier Luigi Lopalco, coordinatore per la Puglia dell'emergenza epidemiologica. "Questa ordinanza è il frutto di un approfondito lavoro - ha detto Emiliano - Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali, ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura e questo proficuo lavoro di squadra ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire il 18 maggio nella massima sicurezza per operatori e i clienti".Secondo i dati della Confartigianato, sono 9.559 gli operatori del benessere in Puglia (attività imprenditoriali gestite da acconciatori ed estetiste). Di queste 2.875 operano in provincia di Bari. A queste attività, si aggiungono, poi, 103 centri per il benessere fisico, di cui 43 in provincia di Bari.