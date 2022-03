Da Federicus a New York per una mostra internazionale

La riproduzione della corona di Costanza, realizzata nel 2018 dagli orafi Moramarco, in occasione della festa medievale di Federicus della Fortis Murgia, sarà esposta dal 7 marzo all'8 aprile a New York nella mostra "Constancia. Donne e potere nell'impero mediterraneo di Federico II". L'esposizione è organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura (IIC) di New York e curata da un comitato scientifico (presieduto dal prof. Fabio Finotti, Direttore dell'IIC di New York e dai professori dell'Università di Palermo, Maria Concetta Di Natale, Pierfrancesco Palazzotto e Giovanni Travagliato) che in occasione degli 800 anni dalla morte della regina Costanza d'Aragona, consorte di Federico II, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero, ha pensato di realizzare un mese di mostra e conferenze a tema.Grande la soddisfazione espressa sia dai creatori della corona, che hanno manifestato "immensa gioia, infinito orgoglio e tanta emozione nel cuore", sia dalla Fortis Murgia, l'associazione che organizza la festa medievale.Come spiegano gli orafi Moramarco, la corona è "ritenuta degna di rappresentare il gioiello custodito nel tesoro del Duomo di Palermo" che, invece non può essere trasferito per ragioni di sicurezza. Così la creazione realizzata per Federicus sarà esposta insieme a gioielli e manufatti originali del tesoro di Palermo, dagli anelli della regina alla gemma di Federico II e tanti altri manufatti strepitosi appartenuti alla famiglia imperiale.Finora la corona era già stata esposta in altre manifestazioni ma di sicuro questa mostra internazionale è una vetrina che inorgoglisce molto.