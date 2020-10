Cultura: riaperto museo dell'Uomo di Altamura

A distanza di diversi mesi dalla chiusura a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 a a marzo, ha riaperto il MUdA - Museo dell'Uomo di Altamura. Questo luogo della cultura fa parte della Rete Museale Uomo di Altamura ed è ospitato all'interno di Palazzo Baldassarre, palazzo storico di grande interesse architettonico.L'allestimento museale si focalizza sul tema dell'evoluzione biologica dell'uomo, con l'ausilio di pannelli didattici e repliche dei reperti paleoantropologici più importanti. Particolare rilevanza è attribuita al fossile dell'Uomo di Altamura, infatti è esposta in questa sede la riproduzione in scala 1:1 della cosiddetta abside, la porzione della Grotta di Lamalunga che contiene lo scheletro neandertaliano. Il MUdA ospita, inoltre, un punto informazioni relativo alla Rete Museale Uomo di Altamura e agli altri siti e monumenti del territorio.Il Museo è aperto da martedì a domenica, con orario 10-13 e 15-18, lunedì chiuso. Nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione del contagio, gli ingressi saranno contingentati, per un numero massimo di 10 visitatori per fascia oraria, pertanto è vivamente consigliata la prenotazione ai seguenti recapiti: tel. 340 2645147 – email: palazzobaldassarre@gmail.com. Si potrà accedere al museo esclusivamente muniti di mascherina, ai visitatori sarà rilevata la temperatura corporea e sarà allestita una postazione per la sanificazione delle mani.Inoltre è cambiato l'orario di apertura del Centro Visite Lamalunga: il sito è aperto da martedì a domenica, dalle 10 alle 17 con orario continuato, lunedì chiuso. Prenotazione consigliata ai seguenti recapiti: tel. 339 6144164, email: centrovisitelamalunga@gmail.com.