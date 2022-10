Covid: situazione ancora stabile ad Altamura

La Asl ha diffuso il bollettino settimanale sul Covid. Nella settimana dal 17 al 23 ottobre, si registra un calo dei nuovi casi in provincia di Bari e una situazione stabile ad Altamura. La situazione può ritenersi quindi sotto controllo.Secondo il report settimanale della Asl, nel periodo indicato in tutta l'area metropolitana i nuovi contagi sono stati 2.787 rispetto ai 3.295 della precedente settimana. Negli stessi giorni ad Altamura i nuovi casi sono stati 144 rispetto ai 142 della settimana precedente.Per chi volesse vaccinarsi, ad Altamura le somministrazioni si effettuano presso la sede del servizio igiene e sanità pubblica in piazza De Napoli. Nel mese di settembre i giorni per effettuare la vaccinazione sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì (orario 11.30-12.30). Richiesta la prenotazione tramite Cup o tramite il portale regionale Lapugliativaccina.it .