Contributo di 2000 euro, in un giorno 15000 domande

A 24 ore dall'apertura del bando START, le domande arrivate sono state oltre 15mila. Questo il dato comunicato dalla Regione. Ampia, quindi, la partecipazione al programma con cui viene assegnato un contributo una tantum di 2000 euro, al lordo, per professioni, partite Iva e altri soggetti come i co.co.co., per sostenere il mancato lavoro dovuto all'emergenza sanitaria.Inoltre dalla Regione sono stati pubblicati alcuni chiarimenti (Faq) di semplificazione delle procedure per rendere ancora più semplice la presentazione delle domande e per rispondere a numerosi dubbi.La misura "Start" è stata finanziata dal governo regionale con 124 milioni di euro attraverso una riprogrammazione dei fondi europei ed è rivolta a soggetti con un reddito dichiarato non superiore ai 23mila euro.Start è una misura totalmente nuova nel panorama Fse. Una misura straordinaria che ha visto una lunga fase di negoziato con i servizi della commissione europea e prevede una sovvenzione una tantum, pari a € 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge, da concedere ai soggetti proponenti.