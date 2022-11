Contributi per gli affitti, la Regione incrementa i fondi

La Regione Puglia ha incrementato il cofinanziamento del fondo affitti ministeriale per l'anno 2021 con uno stanziamento di tre milioni di euro sul bilancio autonomo, disposto nel Bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2021, approvato in Giunta la settimana scorsa e ora al vaglio del Consiglio regionale. Questi tre milioni si aggiungono ai 400 mila euro che la Regione aveva già stanziato e soprattutto ai 27 milioni di provenienza statale.Come ogni anno, i contributi per far fronte al pagamento dei canoni di locazione verranno ripartiti tra i Comuni in base ai fabbisogni già comunicati alla Regione Puglia, i quali poi li erogheranno alle famiglie bisognose in base ad apposite graduatorie comunali. Inoltre è prevista una premialità di 5 milioni di euro da ripartire tra i Comuni che cofinanzieranno il fondo con risorse proprie.