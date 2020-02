Consiglio comunale, via libera alle aree per i camper

Nell'ultima riunione del consiglio comunale di Altamura sono stati approvati diversi debiti fuori bilancio ed una delibera sulla realizzazione di aree di sosta per camper e veicoli per il "turismo itinerante".L'assise, inoltre, ha iniziato l'esame sul regolamento degli allestimenti esterni, i cosiddetti "dehors" vale a dire tavolini, sedie, gazebo, ecc. La discussione sugli emendamenti proseguirà nelle prossime sedute già convocate per i giorni 4, 5 e 6 marzo.La maggioranza rimarca il risultato raggiunto con la delibera, proposta dall'assessore Francesca Cangelli, con cui si consente alla libera iniziativa di imprenditori privati "l'allestimento di apposite aree attrezzate riservate alla sosta e al pernottamento di veicoli per il turismo itinerante quali caravan, roulotte, autocaravan, camper e motorhome", individuando le relative zone di Prg comunale compatibili. Vale a dire zone D - artigianali e industriali, zone E - agricole, nei limiti fissati dalla l.r. 42/2013, e zone ad uso pubblico di tipo F.Il provvedimento permetterà di investire nel settore turistico, da cui Altamura attende opportunità di crescita e sviluppo, non solo culturale ma anche economico e occupazionale della nostra comunità.