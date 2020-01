Concorso “La brevità come strategia di scrittura”

Nell'era dei telefonini e dei social network, la scuola non rinuncia alla bella scrittura ed alle sue regole. E neppure alla qualità della comunicazione, fatta di idee nutrite di letture, di studio e di confronti. È questo il contenuto di fondo della settima edizione del concorso internazionale di scrittura creativa "La brevità come strategia di scrittura: Twitter". Il tema prescelto per l'edizione di quest'anno, 2020, è "Riflessi".L'idea, portata avanti già nelle precedenti edizioni della competizione, è quella di promuovere tra i giovani una riflessione consapevole sui meccanismi della lingua e del bello scrivere attraverso i social network, ed in particolare Twitter, il quale, attraverso la scelta di limitare il numero dei caratteri consentiti per ciascun post, invita implicitamente gli utenti a meditare sia sul contenuto del messaggio da veicolare sia sulla forma, che deve essere breve ed efficace.I partecipanti potranno interpretare la traccia suggerita dal tema di quest'anno nella maniera più congeniale rispetto alla propria ispirazione ed alla propria fantasia: già l'atto di riflettere indica un ripiegamento su sé stessi, una riflessione appunto sul proprio essere e sulla propria identità. Gli spunti suggeriti dall'argomento si arricchiscono anche di fitte trame letterarie ed artistiche.La competizione è riservata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado d'Italia e dei Paesi esteri e prevede l'invio entro il 14 marzo 2020. Regolamento disponibile sul sito della scuola.L'edizione di quest'anno si apre inoltre alla valorizzazione delle "buone pratiche" didattiche, proprio perché lo spirito del concorso è quello di porre al centro le idee, la letteratura, l'arte, la tradizione reinterpretandole attraverso un mezzo moderno, Twitter. I docenti che propongono la partecipazione al concorso ad intere classi sono invitati, infatti, a descrivere il loro percorso didattico di preparazione e di studio finalizzato alla realizzazione di testi brevi, corretti e letterariamente validi, "micropoesie" e "microracconti", e riceveranno un attestato di partecipazione.Il concorso è un appuntamento oramai consolidato all'interno della "Settimana internazionale dei giovani", durante la quale il liceo pugliese diventa punto di riferimento per numerose scuole italiane ed estere e promuove iniziative culturali di grande interesse. Tra queste il concorso di scrittura creativa, che ha alle spalle sei edizioni, che hanno visto la partecipazione di numerosi studenti e scuole.Il concorso è ispirato all'ideale retorico della brevitas, secondo il quale è possibile veicolare contenuti pregnanti e significativi anche attraverso un numero contenuto di parole. Lo scritto così realizzato si presenta quindi come un piccolo capolavoro linguistico, un gioiello, una gemma preziosa che consente alla lingua di brillare in tutta la sua disarmante semplicità e bellezza. Il concetto è antico e vanta illustri precedenti letterari antichi e moderni, che affondano le loro radici nella retorica greca e latina e trovano eccellenti esempi di realizzazione nei testi di autori quali Catullo, Tacito, Marziale, Flaiano, Oscar Wilde, citando solo alcuni esempi. L'ideale che giunge dalla tradizione incontra la modernità del mezzo scelto, ovvero il social network Twitter.Con il concorso il Liceo, sotto la guida del dirigente scolastico Giovanna Cancellara, intende proseguire un percorso innovativo di integrazione dei linguaggi didattici. Il concorso è stato ideato da Sabina Piscopo, già docente del Liceo, e l'organizzazione si avvale del supporto di uno staff del quale fanno parte le docenti Margherita Susca e Teresa Indrio (referenti) Arcangela Capobianco, Alessandra Montemurro, Lidia Oliviero. Sono previsti tre premi per la sezione in lingua italiana (primo premio un tablet, secondo premio uno smartphone, terzo premio dei libri) ed un premio per la sezione in inglese (un tablet). Il premio speciale riservato agli studenti della scuola organizzatrice consiste in un tablet. La premiazione si terrà ad Altamura il 22 aprile prossimo.