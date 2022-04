Concorsi alla Regione, le date delle prove scritte

Si terranno nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio le prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, di 209 unità di categoria D. Lo rende noto la Regione Puglia.Si tratta dei seguenti profili professionali:AREA AMMINISTRATIVA Bando 4: Specialista amministrativo/Ambito Gestione risorse strumentali: n. 6 postiAREA COMPETITIVITA' E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI)Bando 6: Specialista tecnico di policy/Ambito Agricoltura: n. 20 postiBando 8: Specialista tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: n. 3 postiBando 9: Specialista tecnico di policy/Ambito Fitosanitario: n. 10 postiBando 11: Specialista tecnico di policy/Ambito Gestione e valorizzazione del demanio: n. 4 postiBando 12: Specialista tecnico di policy/Ambito Istruzione: n. 3 postiBando 15: Specialista tecnico di policy/Ambito Protezione civile e Tutela del territorio: n. 11 postiBando 16: Specialista tecnico di policy/Ambito Salute: n. 12 postiBando 21: Specialista tecnico di policy/Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni: n. 2 postiBando 22: Specialista tecnico di policy/Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative: n. 15 postiAREA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Bando 24: Specialista della comunicazione istituzionale: n. 3 postiAREA INFORMATICA E TECNOLOGICA Bando 26: Specialista sistemi informativi e tecnologie: n. 6 postiAREA LEGISLATIVA Bando 27: Specialista legislativo: n. 1 posto.Le prove scritte si svolgeranno a Foggia presso FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N. 1, nei giorni 9-10-11-12 maggio; a Bari presso il PALAFLORIO - VIALE ARCHIMEDE, nei giorni 13 e 16 maggio, secondo l'apposito calendario orario, con l'autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale e un documento di identità in corso di validità."Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra che porterà all'assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un'occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall'estero e dalle Regioni del Nord Italia", ha spiegato l'assessore al Personale Gianni Stea.