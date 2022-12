Comune di Altamura: si attende nomina del commissario

Governerà l'ente sino alle elezioni in primavera

A mezzanotte sono diventate efficaci le dimissioni presentate dalla sindaca Rosa Melodia, a causa della crisi politica. Di conseguenza decadono gli organi amministrativi: oltre al sindaco, decade la giunta e viene sciolto il consiglio comunale.Oggi la Prefettura prenderà atto delle dimissioni irrevocabili della sindaca e della loro efficacia. Provvederà, quindi, a nominare un commissario che avrà i poteri che la legge attribuisce al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. C'è attesa per conoscere chi sarà a guidare l'ente locale sino alle elezioni amministrative di primavera.Altamura è un Comune importante, con 70mila abitanti è il secondo più popoloso della Città metropolitana di Bari. Finora ad Altamura sono arrivati sempre vice prefetti in carica, alcuni dei quali sono diventati poi prefetti. La nomina è attesa già in giornata. Oltre al commissario, certamente saranno scelti due o tre sub-commissari con compiti specifici.