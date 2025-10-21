Natuzzi
Cobas: "Dare certezze ai lavoratori Natuzzi"

Il 31 ottobre scadono gli ammortizzatori sociali

Altamura - martedì 21 ottobre 2025
Comunicato del Coordinamento Cobas-Lp/Natuzzi Spa


Il 31 ottobre 2025 scadrà il periodo di Cassa integrazione concessa per diversi stabilimenti Appulo-Lucani di Natuzzi Spa, ossia: per i siti di Jesce1, Jesce2, La Martella e Laterza. Ad oggi, 17 ottobre 2025, non si intravedono possibilità per non richiedere altri ammortizzatori sociali nei succitati opifici. Infatti, già lo scorso 3 ottobre Natuzzi Spa ha richiesto al Ministero del Lavoro di convocare azienda e parti sociali per verificare come attingere ad altra Cassa integrazione, ai sensi della Legge 113/2025, includendo in tale istanza anche i siti di Graviscella e il Quartier generale di Santeramo in Colle. Tuttavia, il Ministero del Lavoro tace.

Più volte Cobas del Lavoro Privato ha chiesto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy di convocare la Cabina di Regia istituita per monitorare la vertenza Natuzzi Spa, a maggior ragione da quando Trump ha imposto i dazi e provocato seri problemi proprio a quel Made in Italy che il Dicastero presuppone di rappresentare. Ma, anche se la vertenza Natuzzi coinvolge quasi 1800 lavoratori, il Mimit tace.

Considerata la crisi di liquidità che affligge da qualche anno Natuzzi Spa, tanto che ultimamente le retribuzioni si corrispondono con ritardo e a rate, Cobas-Lp ha chiesto all'azienda di emettere Obbligazioni aziendali (Titoli di debito in cui i risparmiatori interessati possano prestare il denaro necessario al creditore). Tale strumento finanziario sarebbe utile a Natuzzi Spa per onorare gli stipendi nei termini previsti ai suoi dipendenti ed agire sui mercati con la liquidità necessaria. E anche quest'ultimo soggetto tace.

Pertanto, Cobas-Lp chiede con forza a Istituzioni e Natuzzi Spa di rompere il loro assordante silenzio, visto che i lavoratori si sentono come i passeggeri del Titanic quando chiedevano lumi al Comandante della nave, mentre quest'ultima mostrava le sue pendenze. Naturalmente, Cobas del Lavoro Privato si offre disponibile a dare il suo modesto contributo, con responsabilità, nell'interesse dei lavoratori e dell'economia territoriale.
