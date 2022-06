Circonvallazione, dopo un anno rimane il restringimento

"Il 10 Novembre 2021 con una pec, vista la gravità della situazione e considerata l'importanza del tratto, il Coordinatore di FI Giovani, Lorenzo Attivissimo aveva sollecitato e invitato il Prefetto di Bari ad intervenire affinché si mettesse in sicurezza il tratto e successivamente si intervenisse per ripristinare la normalità". Inizia così un comunicato di Forza Italia Giovani e Forza Italia di Altamura che così prosegue."Dopo qualche giorno, grazie alla richiesta, sono stati implementati i segnali luminosi ed è stata introdotta la cartellonistica/segnaletica (orizzontale e verticale) da cantiere nel tratto antecedente e successivo al restringimento e allo svincolo. Visto il persistere della grave situazione sui tratti interessati e i molteplici disagi causati agli automobilisti e ai cittadini altamurani, Attivissimo - rende noto il comunicato - ha richiesto l'intervento del Consigliere Regionale di Forza Italia, Vito De Palma. In data 4 Giugno 2022, attraverso una pec, il Consigliere Regionale di Forza Italia, Vito De Palma, dopo un confronto con il coordinatore di FI Giovani della Città di Altamura sulle criticità riscontrate dagli automobilisti e sulle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza, ha diffidato e invitato l'ANAS senza ulteriori indugi, a porre fine alla situazione presente sulla circonvallazione di Altamura all'altezza dello svincolo per Santeramo. La lettera del Consigliere Regionale De Palma è indirizzata anche al Prefetto di Bari. I consiglieri comunali di Forza Italia, Carlo Scarabaggio e Antonello Laterza e Forza Italia Giovani ringraziano per la disponibilità e la rapidità nell'essersi messi a disposizione della comunità altamurana, il Consigliere Regionale di FI Vito De Palma e l'On. Mauro D'Attis (FI)".