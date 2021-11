Cinque movimenti civici ai nastri di partenza

Cinque movimenti civici si presentano insieme sulla scena politica cittadina. Si tratta di Insieme per Altamura (fa capo ai consiglieri comunali Onofrio Gallo e Giandomenico Marroccoli), Azione civica (già presente alle scorse elezioni comunali), SìAmo Altamura, Noi Altamura, Rinascita civica e fanno riferimento ad un'area di centrodestra e di centro. La scadenza naturale dell'amministrazione Melodia è nel 2023 e quindi inevitabilmente si può ipotizzare che siano già iniziate le grandi manovre.I cinque movimenti intendono proporre dei temi di discussione e iniziano stasera con un convegno in programma presso la sala Tommaso Fiore, alle ore 20.00, dal titolo "Marketing turistico fai da te? Ahi ahi ahi! - Come sfruttare davvero la tecnologia per la promozione territoriale". A introdurre l'incontro sarà il portavoce dei movimenti Franco Morgese. Sarà quindi questa l'occasione per cominciare a conoscere i progetti dei cinque movimenti.Il prima tema è il turismo, argomento di cui molto si è dibattuto nelle ultime settimane. "Un confronto con professionisti della cultura, del marketing e del turismo - si legge nella presentazione del convegno - per discutere di azioni concrete e non continuare a perdere l'opportunità di un vero rilancio territoriale". Tra i vari ospiti, molto atteso è l'intervento dell'avvocato Gianni Moramarco, fondatore e presidente onorario dell'associazione Algramà, che negli ultimi dieci anni si è speso in prima persona nell'organizzazione di grandi eventi, nella rievocazione storica e nella promozione culturale. Solo per citare l'ultima, è stata illustrata l'idea di realizzare di una via micaelica della Murgia