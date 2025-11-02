Cento assunzioni di OSS nella Asl Bari

Il Policlinico Riuniti di Foggia, individuato dalla Regione Puglia come Azienda capofila, ha approvato la delibera che indice il concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami volto all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 Operatori Sociosanitari (OSS) destinati alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Il provvedimento, recepisce le indicazioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e della Giunta Regionale (delibera n. 937/2024), definendo regole, modalità di selezione e distribuzione dei posti tra le varie aziende sanitarie.I posti disponibili sono così distribuiti:, ASL Brindisi 47, ASL Barletta-Andria-Trani 14, ASL Foggia 312, ASL Lecce 188, ASL Taranto 113, AOU Policlinico di Bari 152, AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia 46, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari 10 e IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte 19.Il concorso, per titoli ed esami, prevede assunzioni a tempo indeterminato e sarà gestito attraverso una piattaforma telematica unica regionale, prevede un'articolazione in prova pratica e prova orale, precedute da una eventuale preselezione a quiz nel caso di un numero elevato di domande. La prova preselettiva consisterà in 30 quesiti estratti da una banca dati di 3.000 domande, pubblicata dieci giorni prima della prova.Possono partecipare i candidati in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) rilasciato da enti accreditati, dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego. Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, accedendo all'indirizzo del Policlinico: www.sanita.puglia.it/web/azienda-ospedaliera-universitaria-ospedali-riuniti-foggia (fai copia-incolla); selezionare sulla Homepage la voce "Albo Pretorio" - "concorsi/domanda on-line".