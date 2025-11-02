ASL Bari: Screening tumore al collo dell'utero
ASL Bari: Screening tumore al collo dell'utero
Ospedale e sanità

Cento assunzioni di OSS nella Asl Bari

Previste con il concorso unico regionale

Altamura - domenica 2 novembre 2025 09.00 Comunicato Stampa
Il Policlinico Riuniti di Foggia, individuato dalla Regione Puglia come Azienda capofila, ha approvato la delibera che indice il concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami volto all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 Operatori Sociosanitari (OSS) destinati alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Il provvedimento, recepisce le indicazioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e della Giunta Regionale (delibera n. 937/2024), definendo regole, modalità di selezione e distribuzione dei posti tra le varie aziende sanitarie.

I posti disponibili sono così distribuiti: ASL Bari 99, ASL Brindisi 47, ASL Barletta-Andria-Trani 14, ASL Foggia 312, ASL Lecce 188, ASL Taranto 113, AOU Policlinico di Bari 152, AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia 46, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari 10 e IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte 19.

Il concorso, per titoli ed esami, prevede assunzioni a tempo indeterminato e sarà gestito attraverso una piattaforma telematica unica regionale, prevede un'articolazione in prova pratica e prova orale, precedute da una eventuale preselezione a quiz nel caso di un numero elevato di domande. La prova preselettiva consisterà in 30 quesiti estratti da una banca dati di 3.000 domande, pubblicata dieci giorni prima della prova.
Possono partecipare i candidati in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) rilasciato da enti accreditati, dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego. Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, accedendo all'indirizzo del Policlinico: www.sanita.puglia.it/web/azienda-ospedaliera-universitaria-ospedali-riuniti-foggia (fai copia-incolla); selezionare sulla Homepage la voce "Albo Pretorio" - "concorsi/domanda on-line".
  • Asl Bari
  • sanità
Altri contenuti a tema
Asl Bari: indetto concorso regionale per 1000 posti di infermiere Asl Bari: indetto concorso regionale per 1000 posti di infermiere Negli ospedali della provincia di Bari saranno 79 le assunzioni
Asl Bari, procedure per nuovi medici di assistenza primaria Asl Bari, procedure per nuovi medici di assistenza primaria Saranno in tutto 96
Sanità regionale: approvata la programmazione Sanità regionale: approvata la programmazione Fondi unici, tetti di spesa e numerosi provvedimenti
Prevenire violenze contro medici, nasce un osservatorio Prevenire violenze contro medici, nasce un osservatorio I casi sono in aumento
Medici di famiglia: nuovo modello di assistenza h12 nella Asl Medici di famiglia: nuovo modello di assistenza h12 nella Asl Nascono le aggregazioni territoriali funzionali. Ecco le novità
Aperto ambulatorio per educazione e prevenzione nutrizionale Aperto ambulatorio per educazione e prevenzione nutrizionale Nella sede della Asl in piazza De Napoli
Assistenza primaria, brusco stop da Regione Puglia Assistenza primaria, brusco stop da Regione Puglia Cancellato l’Accordo Integrativo del 2007. Possibile riduzione dei servizi presso gli studi dei medici di famiglia
Asl Bari: Rachele Popolizio nominata direttrice amministrativa Asl Bari: Rachele Popolizio nominata direttrice amministrativa Completato l'asse manageriale dell'azienda sanitaria
Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa
1 novembre 2025 Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa
Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
1 novembre 2025 Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
Cattedrale chiusa per due settimane
31 ottobre 2025 Cattedrale chiusa per due settimane
9
Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
31 ottobre 2025 Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
31 ottobre 2025 Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
30 ottobre 2025 Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
30 ottobre 2025 Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato
30 ottobre 2025 Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato
Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi
29 ottobre 2025 Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi
Elezioni regionali: elenco degli scrutatori
29 ottobre 2025 Elezioni regionali: elenco degli scrutatori
Claustri interattivi: una app per conoscere la storia
29 ottobre 2025 Claustri interattivi: una app per conoscere la storia
Cimitero: corse gratuite di bus navetta
28 ottobre 2025 Cimitero: corse gratuite di bus navetta
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.