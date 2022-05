Cava dei Dinosauri riaperta ai visitatori

Con un gruppo del Canton Ticino e con alcune scolaresche la cava dei dinosauri ha riaperto ai visitatori. Si tratta di un'apertura straordinaria, continuativa nel tempo almeno sino a settembre-ottobre (vale a dire per tutto il periodo di affluenza turistica), con accesso gratuito al sito. La prenotazione è obbligatoria, non è possibile presentarsi al sito senza di essa e senza una guida.La cava dei dinosauri - o "Laguna dei dinosauri" sulla base degli ultimi studi scientifici effettuati - è una paleosuperficie con oltre 20.000 impronte di dinosauro risalenti a oltre 80 milioni di anni fa. Un luogo che è di notevole interesse scientifico internazionale e nel contempo c'è grande richiesta per le visite di scolaresche e turisti.Dopo i lavori finanziati con fondi statali per la messa in sicurezza delle pareti di roccia e per la realizzazione di una passerella per la fruizione da parte dei turisti, il sito paleontologico è stato varie volte aperto ma non in maniera continuativa. Attualmente è in corso il progetto "Geoschool" del Parco nazionale dell'Alta Murgia con le visite delle scuole, a cura delle guide ufficiali del Parco.Per una gestione strutturata del sito, l'Amministrazione comunale sta attuando delle sinergie con la Città metropolitana di Bari e con la Regione Puglia e intende attuarle anche con Pugliapromozione. In attesa che si giunga al risultato di garantire adeguate strutture di accoglienza (come biglietteria o info point che sono assenti), l'Amministrazione comunale ha deciso di garantire l'apertura straordinaria dello stesso con l'obiettivo di ampliare l'offerta turistica della città di Altamura, in considerazione anche del notevole interesse e dell'elevato numero di richieste. L'obiettivo è consentire la fruizione turistica nel periodo di maggiore affluenza di visitatori che comprende principalmente i mesi di luglio e agosto e i "mesi spalla" di maggio (in parte), giugno, settembre e ottobre (in parte).Nei giorni in cui sono previste le visite il Comune garantisce l'apertura e la chiusura del sito. Le visite devono essere prenotate (non è possibile presentarsi senza la prenotazione) e sono gratuite.E' importante, per conoscere le modalità di visita, fare riferimento alle linee guida il cui rispetto è fondamentale sia per la sicurezza dei visitatori sia per la tutela del sito.