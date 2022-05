Apertura straordinaria della cava dei dinosauri: solo con prenotazione e guida

https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/vivere-altamura/musei/cava-dei-dinosauri

Apertura straordinaria della cava dei dinosauri - Linee guida e informazioni utiliIl sito è accessibile solo su prenotazione dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il sabato e la domenica dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per ragioni di sicurezza ed allo scopo di salvaguardare le orme di dinosauro e la paleosuperficie, il sito può essere visitato esclusivamente percorrendo l'apposita passerella. Le visite dovranno essere svolte in modo consono all'importanza del sito, evitando comportamenti e iniziative che possano compromettere i luoghi ed i reperti. L'ingresso al sito è consentito solo previa prenotazione ed esclusivamente se accompagnati da soggetti in possesso dell'abilitazione alla professione di guida turistica o guida escursionistica ambientale. Per prenotare occorre scaricare dal portale del Comune, compilare, sottoscrivere e trasmettere l'apposito modello ed inviarlo all'indirizzo mail dinosaurialtamura@gmail.com con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della visita richiesta. Il numero massimo di persone per cui è ammessa la prenotazione per ciascuna visita non può essere superiore a 30. Per informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di prenotazione e visita è possibile contattare il seguente numero telefonico 320.0466133 (anche whatsApp) Il Comune si riserva di non accettare la prenotazione e/o differire la visita in caso di elevato numero di prenotazioni ricevute per la medesima data che non consenta l'idonea fruizione del sito; al fine di determinare l'ordine delle prenotazioni saranno prese in considerazione data ed orario delle mail di prenotazione. Non è previsto il pagamento del biglietto di ingresso al sito. L'ingresso al sito è consentito a persone singole, scolaresche o gruppi.Le linee guida e il modulo da compilare sono disponibili sul portale del Comune di Altamura ai seguenti link: