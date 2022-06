Casi Covid: tendenza s'inverte, ora c'è aumento

Nel nuovo bollettino settimanale della Asl Bari nella scorsa settimana, dal 6 al 12 giugno, si è registrato un aumento dei nuovi casi. In tutti e 41 i Comuni i casi registrati sono stati 3154 contro i 2375 della settimana precedente. Negli stessi giorni ad Altamura i casi sono stati 207, rispetto ai 132 della settimana precedente (dal 30 maggio al 5 giugno).La situazione risulta comunque sotto controllo, perché non c'è pressione sugli ospedali.Si spera di poter liberarsi quanto prima di questa incertezza legata al Covid-19 anche perché sono venuti meno vari obblighi. L'uso della mascherina, ad esempio, dal 15 giugno non è più obbligatorio ma solo raccomandato. Perché continuiamo a pubblicare i bollettini? Perché i numeri sono importanti. Infatti in base a quelli complessivi nazionali vengono prese le decisioni su obblighi e restrizioni che ora sono venuti meno. E' fondamentale che la tendenza dei casi Covid resti piatta per evitare spiacevoli sorprese nei prossimi mesi.