Carabiniere morto a Novara: svolta autopsia, giovedì i funerali

Si terranno giovedì alle 16, nella parrocchia di Sant'Anna i funerali del carabiniere di Altamura, Giuseppe Livrieri, in servizio a Biandrate (Novara), dove la mattina del 30 maggio è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Morto per un malore, secondo gli accertamenti. Come atto dovuto, la Procura di Novara ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte che finora è stata attribuita sempre a cause naturali perché non ci sono elementi per ipotizzare altro. L'autopsia è stata svolta oggi. Per conoscere gli esiti, il perito incaricato ha due mesi per depositare la relazione.Il corpo è stato trovato il 30 mattina dai colleghi carabinieri che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. A giugno Livrieri avrebbe compiuto 30 anni.Da due anni era in servizio nella provincia di Novara. La sua grande passione era il calcio. Ad Altamura in molti lo ricordano con la maglia della Fortis Murgia. Mentre in Piemonte militava nel River Sesia con qui aveva anche ottenuto la promozione dalla seconda categoria.