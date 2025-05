Carabiniere di Altamura trovato senza vita, ipotesi di un malore

Un carabiniere 29enne di Altamura, Giuseppe Livrieri, in servizio a Biandrate (Novara) è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Morto per un malore, secondo gli accertamenti. Il corpo è stato trovato ieri mattina. A giugno avrebbe compiuto 30 anni.Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale di Altamura. In un messaggio del Comune si legge: "Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga la vicinanza e l'affetto, nel momento di dolore, del Sindaco Petronella, della Giunta Comunale, del Presidente e di tutto il Consiglio Comunale e della comunità altamurana".La notizia ha rattristato anche la comunità dove si era inserito. Si era trasferito in Piemonte da due anni per lavoro. Inoltre militava in una squadra dilettantistica di calcio, sua grande passione anche ad Altamura.