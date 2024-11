Cammino materano: firmato protocollo d'intesa

Teatro Mercadante, ore 9.30, convegno "Il Giubileo del 2025: un'opportunità per i Cammini d'Italia"

Centro storico, ore 12.30, Camminata alla scoperta degli antichi forni e visita al museo del pane

Ex Monastero Santa Croce, ore 16.30, convegno "La via Appia: dalla certificazione Unesco al Cammino"

Teatro Mercadante, ore 19.30, spettacolo della Compagnia Berardi Casolari "Io provo a volare" (omaggio a Domenico Modugno)

Dalle 8.30 alle 11.30: cammino su un tratto della tappa Santeramo-Altamura, da Masseria Scalera ad Altamura (circa 10 chilometri)

Seconda giornata ad Altamura, al Teatro Mercadante e nel centro storico, per la quinta edizione del Viandanti Festival organizzato dalla Regione. Ieri è stato firmato un protocollo d'intesa sulla via Peuceta del Cammino materano, ideato dieci anni fa. Il documento è stato sottoscritto tra Cammino Materano ets, Regione, Parco dell'Alta Murgia, Comuni di Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Cassano delle Murge, Gravina, Modugno, Santeramo in Colle e dai Gal Terre di Murgia e Murgia Più.L'accordo è finalizzato a: infrastrutturazione; valorizzazione; promozione della Via Peuceta.Sabato 16 dicembreDomenica 17 novembre