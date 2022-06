Camion di traverso sulla circonvallazione

La circolazione stradale è stata temporaneamente interrotta sulla circonvallazione di Altamura (strada statale 96), nel tratto compreso tra gli svincoli per le direzioni di Cassano e Santeramo, a causa di un incidente stradale. Un camion, adibito al trasporto di pezzi di ricambio in metallo, si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata.Nel ribaltarsi il mezzo ha perso tutto il suo carico. Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Stando alle prime informazioni il conducente non avrebbe riportato conseguenze.Sono in corso le attività di rimozione del carico e del mezzo e di pulizia della strada.