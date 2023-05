Calorosa accoglienza per Giuseppe Conte, comizio con Michele Loporcaro

Calorosa accoglienza per il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte che stamattina ha fatto tappa ad Altamura per il giorno di chiusura della campagna elettorale. Gremita piazza Duomo per il comizio, tenuto insieme al candidato sindaco Michele Loporcaro (M5s e Semi di futuro).Appena arrivato ad Altamura, Conte è stato accolto dai rappresentanti pugliesi del movimento. In piazza Matteotti ha assaggiato delle mozzarelle gentilmente offerte e poi ha visitato l'antico forno in claustro Francesco Totti (non il calciatore ma un latinista e poeta del XVIII secolo). Ha esaltato il pane di Altamura perché "conosciuto in tutto il mondo". Immancabili da parte dei cittadini i selfie con l'ex presidente del Consiglio dei ministri. E un selfie se lo è concesso anche con la piazza gremita e la veduta della Cattedrale. "E' una cosa che non faccio quasi mai ma questo Duomo è troppo bello. Vi rendete conto di che tesoro avete?", ha detto Conte.Dal palco ha arringato, parlando dei temi su cui il Movimento 5 stelle maggiormente è impegnato.Per Michele Loporcaro e i candidati delle due liste una bella iniezione di entusiasmo, per la grande partecipazione. Stasera chiusura della campagna elettorale con due comizi: ore 21.00 in Piazza Repubblica; ore 23.00 in Piazza Duomo.