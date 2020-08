Caldo: fine settimana da bollino arancione

Fine settimana da bollino arancione. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute Bari e Palermo sono le città più "calde" d'Italia sia oggi sia domani.Due giornate da livello 2: "Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili".Quindi devono fare particolare attenzione, per evitare un rischio per la salute, le fasce della popolazione più vulnerabile: anziani di età superiore a 75 anni, malati cronici, bambini piccoli (0-4 anni), donne in gravidanza e lavoratori all'aperto (agricoltori, edili, asfaltatori, addetti alla pesca ecc).Vengono suggeriti i consueti accorgimenti per evitare il rischio di ondate di calore. Vale a dire non uscire nelle ore più calde, vestirsi leggeri, tenere freschi gli ambienti domestici, mangiare frutta e verdura, bere molta acqua, ecc.