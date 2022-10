"C'è un ferito al Pulo". Ma tranquilli: è un'esercitazione

4 foto Esercitazione al Pulo

Si è svolta al Pulo un'esercitazione regionale del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, con il supporto logistico della Protezione civile di Altamura e la partecipazione del gruppo comunale volontari. L'esercitazione consisteva nel recuperare un un ferito all'interno della "Grotta Prima" che si trova lungo il costone a nord del Pulo.Come già avvenuto in un'altra esercitazione effettuata due anni fa, è stato utilizzato il sistema "Hermes" che permette un collegamento audio visivo tra l'interno della grotta e i soccorritori all'esterno. "Hermes" è un sistema multimediale di trasmissioni, pensato per l'invio di dati tra interno ed esterno grotta ed è uno degli ultimi progetti ai quali sta lavorando la commissione tecnica speleologica del corpo nazionale. Un'applicazione con cui i medici che monitorano il ferito possono confrontarsi con i colleghi che si trovano all'esterno, inviando loro i parametri vitali e comunicando con una struttura sanitaria anche a chilometri di distanza. Permette, inoltre, di inviare fotografie e video in tempo reale.