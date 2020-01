Boati e auto in fiamme, paura nella notte

Paura nella notte in via Pordenone. I residenti sono stati svegliati da almeno tre boati o, comunque, forti rumori riconducibili ad esplosioni.Due automobili in sosta nella via sono state danneggiate da incendi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Sono in corso indagini e perizie per comprendere le cause di quanto accaduto.Dall'incendio si sono sprigionati fumi, annerendo i muri di una palazzina vicina.Seguiranno aggiornamenti(Foto di Archivio, non riferibile alla notizia pubblicata in questa pagina)