BCC dell'Alta Murgia ci ha incaricati della selezione di figure professionali

forte orientamento al mondo del credito e della finanza

diploma di maturità o laurea triennale o specialistica in discipline economiche o giuridiche

approfondita conoscenza suite Windows Office

buona conoscenza della lingua inglese

doti comunicative

orientamento al cliente

precisione ed affidabilità

problem solving

riservatezza

BCC dell'Alta Murgia è una giovane e solida banca di credito cooperativo operante sul territorio del nord barese con filiali nelle città di Altamura, Bari, Bisceglie, Bitonto, Corato e Gravina in Puglia. Primario obiettivo di BCC dell'Alta Murgia è la cura delle comunità in cui opera, impegnandosi nel sostenere la cultura della responsabilità e a costruire un circolo virtuoso da cui tutti – giovani, famiglie, lavoratori e imprese – possano trarre beneficio. Il modello di business cui si ispira, prevede il coinvolgimento personale dei propri soci e si basa sulla gestione del risparmio delle famiglie e il reinvestimento delle risorse raccolte a vantaggio delle comunità locali.BCC dell'Alta Murgia ci ha incaricati della selezione delle seguenti figure professionali:CONSULENTI FINANZIARI, DIRETTORI DI FILIALE, GESTORI IMPRESE E GESTORI PRIVATIDescrizione e caratteristiche delle posizioni:I candidati dovranno – a seconda della specifica mansione svolta - ricoprire incarichi di carattere amministrativo, contabile o consulenziale – sia di front che di backoffice – nell'ambito dell'operatività creditizia e finanziaria, con il fine ultimo di supportare efficacemente la clientela sull'utilizzo dei prodotti e servizi assicurativi, finanziari e previdenziali proposti dall'Istituto.Requisiti richiesti per partecipare alle selezioni:Con riferimento ai soli profili di Direttore di Filiale e Private Banker, risulterà essere indispensabile una comprovata e solida esperienza professionale maturata all'interno di banche o istituzioni finanziarie di standing elevatoSedi di lavoro: agenzie di Altamura, Bari, Bisceglie, Bitonto, Corato e Gravina in PugliaOrario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle ore 13.30 e dalle ore 14.45 alle ore 17.00.Tipologia contrattuale: da C.C.N.L. delle banche di credito cooperativo, a seconda del profilo specifico e della seniority del candidatoPacchetto retributivo a budget: da C.C.N.L. delle banche di credito cooperativo, a seconda del profilo specifico e della seniority del candidatoBenefit: da valutare sulla base del profilo e della mansione specificaSi invitano i candidati di entrambi i sessi (L.903/77) a prendere visione dell'informativa sulla privacy https://www.etjca.it/informativa-per-candidati (art.13, Reg EU 679/2016) pubblicata sul sito www.etjca.it.Etjca S.p.A. (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005)