Bambino di 10 anni gravemente ferito in incidente ad Altamura

Un bambino di 10 anni, residente in Lombardia, è rimasto gravemente ferito nel giorno di Pasquetta in un incidente stradale sulla strada provinciale 238 Altamura-Corato, a due chilometri da Altamura. Il bambino era in vacanza ad Altamura con la famiglia ed era in bicicletta insieme ad un familiare quando è stato investito dal conducente di un'automobile.Le sue condizioni sono subito apparse molto grave. Dopo l'intervento del 118, è stato trasferito al Policlinico di Bari. Da qui è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano con un volo sanitario urgente dell'Aeronautica militare, un C130J della 46ª Brigata Aerea, da Bari a Linate, dove è stato affidato alle cure del "Niguarda". Versa ancora in condizioni molto serie, in prognosi riservata.Sulla dinamica dell'incidente procede la Polizia locale.