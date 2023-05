Autovelox sulla statale 96, iniziano i controlli

E' in vigore il decreto del prefetto di Bari, Antonella Bellomo, che ha autorizzato l'utilizzo di dispositivi per la rilevazione e la misurazione della velocità, senza obbligo della contestazione immediata. Si tratta quindi di autovelox: sono 5 i tratti stradali individuati in provincia di Bari. sui quali è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, volti al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 (eccesso di velocità) e 148 (divieto di sorpasso) del codice della strada, senza obbligo della contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S.Uno dei tratti individuati è sulla strada statale 96, in prossimità del centro commerciale "Primissimo" a Modugno, dal km 114 al 116+400 in entrambi i sensi di marcia. Secondo le verifiche effettuate da un apposito osservatorio insediato in Prefettura, in questo tratto - dove i limiti variano da 50 a 80 chilometri orari - il traffico è sostenuto e ci sono numerosi accessi laterali per la presenza di opifici e stazioni di servizio.A termini di legge, i dispositivi dovranno essere segnalati. Nel decreto prefettizio si legge che "gli organi di polizia stradale (...) possono utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza della violazione alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148" e che "non c'è l'obbligo di contestazione immediata". Le postazioni di controllo - sia fissa sia mobile - devono essere "segnalate e ben visibili attraverso l'impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosa".