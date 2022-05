Auto ribaltata sulla “Tarantina”, traffico in tilt

Traffico in tilt sulla strada provinciale "la Tarantina", dove a causa di un incidente il traffico è stato bloccato. Un'auto ribaltata a circa due chilometri dalla rotatoria di ingresso alla città di Gravina, infatti, ha causato l'interruzione dell'importante arteria di collegamento con il centro urbano gravinese, originando enormi disagi dovuti soprattutto alla presenza di mezzi pesanti costretti ad invertire il senso di marcia non senza difficoltà. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente e al momento non si sa se ci sono feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.È consigliato utilizzare percorsi alternativi per raggiungere il centro abitato di Gravina.Seguono aggiornamenti