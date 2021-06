Aperto il centro vaccinale della Oropan

L'Assessore alla sanità della Regione Puglia,, ha preso parte ieri pomeriggio all'inaugurazione dell'Hub Vaccinale allestito dalla Oropan Spa in una struttura vicina allo stabilimento di Altamura.Lopalco, presente insieme al direttore del dipartimento regionale alla salute, durante l'inaugurazione ha sottolineato l'importanza del contributo delle aziende nella lotta alla diffusione del Covid-19. L'hub aziendale di Oropan è uno dei più moderni ed organizzati nel territorio."Quando siamo partiti con il progetto, che è stato studiato al nostro interno da un team dedicato – ha commentato. Amministratore delegato di Oropan Spa - immaginavamo di poter dare un contributo concreto a tutto il comparto produttivo del nostro territorio, perché sentivamo l'obbligo morale di far qualcosa affinchè tutti potessimo tornare a lavorare, con maggiore serenità. Oggi siamo felici, perché vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel, la nostra speranza tramutarsi in realtà".Numerose sono le adesioni ricevute per la somministrazione del vaccino, da parte di aziende di Altamura e dei paesi limitrofi, confermando l'importanza e la rilevanza sociale dell'iniziativa. Grazie all'impegno economico ed organizzativo della Società è stato possibile mettere a disposizione del territorio una struttura capace di poter somministrare fino a 500 dosi giornaliere, all'interno di 3 postazioni vaccinali, in totale sicurezza, all'interno di uno spazio di mq 390, 1600 metri cubi, un'altezza sotto-trave di 400 cm e dotato di un'ampia area esterna di accoglienza.