Antonio Petronella presenta la coalizione e il programma

Il candidato sindaco della coalizione "Petronella sindaco", Antonio Petronella, lancia la campagna elettorale venerdì 21 aprile, in un incontro al Teatro Mercadante, con inizio previsto alle ore 19.00.Il dirigente scolastico, alla sua prima esperienza politica, è sostenuto da nove liste Viene presentato anche il programma (depositato all'atto di presentazione delle liste al Comune) che è sintetizzato in sette punti. Tra questi la proposta del turno serale (oltre le ore 22.00) della Polizia locale; l'assessorato alla disabilità per una maggiore attenzione ai temi dell'inclusione e della qualità della vita urbana; la famiglia; le zone industriali e artigianali; le periferie; l'incremento della dotazione di strutture sportive in considerazione del grande numero di realtà cittadine operanti nelle diverse discipline; ecc.