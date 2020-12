Anniversari: Altamura celebra Mercadante

A Napoli il 17 dicembre del 1870 morì Saverio Mercadante, compositore molto prolifico e omaggiato nei principali teatri d'Europa. Il musicista, nato ad Altamura nel 1795, raggiunse i suoi fasti nella città partenopea dove diresse il conservatorio ma rimase sempre legato alla sua città di origine. E alla sua scomparsa la città gli dedicò un teatro.In quest'anno segnato dalla pandemia, tutto il programma di celebrazioni per il 150esimo anniversario della morte è stato stravolta, con una continua serie di rinvii degli eventi programmati. I teatri sono tuttora chiusi per le disposizioni nazionali.Ciononostante il Teatro Mercadante non ha voluto rinunciare alla data evento di giovedì 17 dicembre ed ha organizzato un concerto, senza pubblico, che sarà trasmesso in diretta streaming in modo gratuito. Un omaggio importante, vista anche la valenza del repertorio che sarà eseguito."Mercadante e i tesori di Puglia" è il titolo del concerto lirico sinfonico, eseguito a cura dell'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari.