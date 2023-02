Anestesia e rianimazione: si rafforza il personale

Sono diciotto i primi specialisti assunti dal Concorso pubblico per dirigenti medici in "Anestesia e Rianimazione". Stamane nell'Area Gestione Risorse Umane della ASL Bari il disbrigo delle ultime pratiche: l'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato e l'assegnazione della sede di lavoro cui seguirà la firma del contratto.A supervisionare le operazioni dell'Ufficio Concorsi il dott. Domenico Milella, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, che ha seguito da vicino l'iter del concorso conclusosi il 28 dicembre scorso. «Mi sento molto vicino – spiega Milella - al percorso professionale di questi anestesisti che oggi entrano a far parte della nostra azienda sanitaria: sono una "ricchezza" per la ASL e il loro contributo sarà fondamentale negli ospedali in cui andranno a prestare la loro opera, soprattutto per le attività chirurgiche. 18 nuovi anestesisti sono un numero importante, ma a breve sarà convocato un secondo gruppo per potenziare ulteriormente questo patrimonio di professionalità a disposizione della ASL».