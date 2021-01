Ambiente, il bilancio delle attività dello scorso anno

Pattugliamenti e foto-trappole. Così la Polizia locale contrasta il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, una piaga per il territorio. Dall'attività di controllo, attraverso il monitoraggio degli inquinatori, in piccola parte emerge anche l'evasione della Tari.I dati del 2020 - L'anno scorso la sezione di controllo del territorio della Polizia locale - coordinata dal comandante Michele Maiullari e guidata dal commissario Angelo Tragni - ha comminato 200 multe per violazioni di carattere ambientale.I trasgressori sono stati identificati tramite pattugliamenti o con l'utilizzo delle fototrappole mobili, posizionate nei punti maggiormente presi di mira. La sanzione è di 600 euro, oltre all'obbligo di pulizia e ripristino dei luoghi, pena la denuncia per omessa bonifica. I proventi delle sanzioni non confluiscono nelle casse comunali bensì in quella della Città metropolitana, delegata dalla Regione alla bonifica ambientale.Sempre l'anno scorso, nell'ambito edilizio-ambientale (quindi non solo per l'abbandono di rifiuti) i controlli sono stati 300, le informative di reato 18, le persone identificate 473 e quelle denunciate 51.