Altri fuochi nelle campagne, diversi ettari in fumo

Un'altra giornata impegnativa sul fronte della lotta al fuoco. In questi giorni di grande calura ad essere colpite sono state le campagne, per cause che sono ancora tutte da accertare. Nei giorni scorsi sono stati danneggiati alcuni seminativi.Oggi i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i volontari di Anpana e del gruppo comunale sono intervenuti nella zona di via Corato per un incendio in terreni incolti. Sul posto anche la Polizia locale. Diversi ettari sono stati bruciati. L'intenso fumo nero si è reso visibile anche a lunga distanza. Le cause sono ancora da accertare e si procederà con le verifiche al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica. Non è da escludere che siano stati bruciati anche dei rifiuti o dei materiali plastici, dovrà essere accertato. In tal caso, se confermato, l'origine dell'incendio sarebbe dolosa.La guardia resta alta. La Protezione civile sta svolgendo un grande lavoro di coordinamento con le associazioni e il gruppo comunale di volontari che danno manforte ai vigili del fuoco.(notizia in fase di aggiornamento)