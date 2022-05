Altra proroga per i lavori sulla statale 96 a Gravina

L'Anas ha disposto un'ulteriore proroga per la chiusura della strada statale 96, nel tratto in cui ricade la galleria "Salsa" in territorio di Gravina, sino al 31 maggio. Un altro mese in più (rispetto alla scadenza del 30 aprile). E' la seconda proroga (la precedente era avvenuta a gennaio). E questo provoca delusione per gli utenti e gli automobilisti. I lavori durano da un anno.Non sono ancora conclusi gli interventi in corso per l'adeguamento degli impianti tecnologici e delle opere civili. La strada è chiusa tra i km 67+900 (svincolo di Gravina ovest) e il km 73 (svincolo di Gravina est) e sono confermate anche le disposizioni per il traffico che viene deviato. Per i mezzi pesanti c'è l'obbligo oltre le 3,5 tonnellate c'è l'obbligo di non entrare nell'abitato di Gravina mentre per i veicoli leggeri è consentita la deviazione con percorso alternativo nella città.Nel motivare il provvedimento, la proroga dell'Anas si è resa necessaria perché gli interventi sono in fase di ultimazione ma non completati.