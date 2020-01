Altamura ufficialmente riconosciuta "città turistica"

Altamura è Comune ad economia prevalentemente turistica. L'annuncio arriva dal Comune dopo l'accoglimento della candidatura per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte" (ai sensi della D.G.R. n.1017 del 19/05/ 2015).Già da ottobre del 2018 Altamura è stata riconosciuta "Città d'arte" per la notevole presenza di monumenti e patrimonio storico-artistico e per l'organizzazione di grandi eventi.Il Comune ha presentato un'ulteriore istanza al Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del Territorio della Regione Puglia in base ai parametri che la città ha dimostrato di possedere: arrivi su popolazione residente, arrivi su superficie territoriale, strutture ricettive su popolazione residente, unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale delle unità locali. La Regione ha dato il via libera al riconoscimento di "Comune ad economia prevalentemente turistica"."Questo riconoscimento è un ulteriore requisito utile alla partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici di settore, per ampliare l'offerta turistica e culturale della città", spiega l'amministrazione comunale.