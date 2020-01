Altamura, positivo il bilancio turistico del 2019

Il 2019 non sarà un anno da ricordare solo per Matera. Anche Altamura ha ottenuto indiscutibili benefici dalla vicinanza alla città dei Sassi. Così, a cominciare da aprile sino a questi giorni, è stato costante l'afflusso di turisti e visitatori. Una percentuale ridotta di questi flussi ha scelto di pernottare, nella maggior parte dei casi la città di riflesso è stata scelta per le escursioni e le passeggiate.Mai visti tanti gruppi, dall'intera Italia, e così tanti stranieri, di ogni provenienza. Pure nelle ultime settimane si è registrata la presenza di turisti per la gioia dei locali pubblici, delle attività ricettive e pure dei commercianti. E' un bilancio positivo "percepito", nel senso che non ci sono ancora i dati a corroborare la sensazione. Sicuramente i dati, quando saranno diffusi, forniranno utili elementi di riflessione e valutazione sulla capacità della "città d'arte" murgiana di accogliere e di attrarre.Per il 2020, ad esempio, Altamura dovrà fare affidamento soprattutto sulle proprie risorse, sperando nell'apertura stabile del sito delle orme dei dinosauri. Nel frattempo passi avanti si sono fatti nella strutturazione di un sistema museale diffuso in cui i luoghi della cultura sono numerosi e organizzati nella gestione (orari, auto-promozione, visite guidate, ecc.).Si registra da quattro anni una tendenza alla crescita con dati certificati. E il 2019 sicuramente supera i precedenti. "Molto positivo il bilancio del 2019 - spiega il presidente della Pro Loco di Altamura Pietro Colonna ad AltamuraLife - abbiamo avuto una grande affluenza di turisti e visitatori ad Altamura e pure all'inizio di quest'anno stiamo avendo buoni risultati. Altamura sicuramente offre tanto. Si può e si deve ancora migliorare, invito ad esempio le attività ricettive a lavorare maggiormente insieme e a fare squadra per fare crescere la valenza competitiva della città sul mercato turistico".